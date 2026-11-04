Bank San Francisco California NEW Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bank San Francisco California NEW Registered hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.860 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Bank San Francisco California NEW Registered im vergangenen Quartal 12.8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34.60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank San Francisco California NEW Registered 9.5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch