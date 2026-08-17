Bank of the Ryukyus verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bank of the Ryukyus hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 72.71 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Bank of the Ryukyus 62.62 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.60 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 18.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.28 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch