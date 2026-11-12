Bank of the Ryukyus stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of the Ryukyus hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Bank of the Ryukyus hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 65.58 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 66.23 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.96 Milliarden JPY – ein Plus von 18.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank of the Ryukyus 19.31 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch