Bank Of South Carolina präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank Of South Carolina hat am 08.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.44 USD, nach 0.380 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.9 Millionen USD – ein Plus von 1.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank Of South Carolina 7.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch