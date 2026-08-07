BANK OF SAGA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BANK OF SAGA präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 172.14 JPY. Im Vorjahresviertel hatte BANK OF SAGA 73.53 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat BANK OF SAGA im vergangenen Quartal 15.64 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BANK OF SAGA 13.15 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch