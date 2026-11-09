BANK OF SAGA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BANK OF SAGA äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 176.00 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BANK OF SAGA ein EPS von 223.69 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 16.88 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15.32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch