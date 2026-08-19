Bank of Palestine stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank of Palestine gab am 16.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 129.4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 114.4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch