Bank of Ningbo A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bank of Ningbo A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 1.27 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank of Ningbo A noch ein Gewinn pro Aktie von 1.12 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 34.01 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31.38 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch