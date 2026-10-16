Bank of New York Mellon stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of New York Mellon hat am 15.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 2.34 USD. Im letzten Jahr hatte Bank of New York Mellon einen Gewinn von 1.88 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 9.95 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.38 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch