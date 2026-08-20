Bank of Nanjing stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bank of Nanjing hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.57 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.580 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 26.46 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.59 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.561 CNY sowie einen Umsatz von 15.57 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch