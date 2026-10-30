Bank of Nanjing: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bank of Nanjing hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.45 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.420 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bank of Nanjing 28.41 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0.81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28.64 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0.435 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 15.49 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch