Bank of Nagoya hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bank of Nagoya hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 137.25 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 79.48 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28.82 Prozent auf 35.88 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27.85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch