Bank of Nagoya hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bank of Nagoya liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bank of Nagoya die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 137.09 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Nagoya 106.45 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33.58 Milliarden JPY – ein Plus von 25.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank of Nagoya 26.78 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch