Bank of Montreal veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bank of Montreal stellte am 03.12.2021 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.33 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Montreal 2.41 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Bank of Montreal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.48 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.99 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 3.22 CAD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 6.62 Milliarden CAD ausgegangen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 12.96 CAD gegenüber 7.71 CAD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 25.79 Milliarden CAD – ein Plus von 9.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Bank of Montreal 23.48 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 12.84 CAD ausgegangen, während der Umsatz auf 26.02 Milliarden CAD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.ch