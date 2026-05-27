Bank of Montreal Aktie 678567 / CA0636711016
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.05.2026 12:35:59
Bank Of Montreal Q2 Earnings Up; Raises Dividend
(RTTNews) - BMO Financial Group (BMO, BMO.TO), on Wednesday, reported higher net income in the second quarter of full year 2026 compared with the previous year.
For the second quarter, Net income available to common shareholders increased to C$2.49 billion from C$1.82 billion in the previous year.
Earnings per share were C$3.53 versus C$2.50 last year.
On the adjusted basis, net income available to common shareholders increased to C$2.59 billion from C$1.90 billion in the previous year.
Adjusted earnings per share were C$3.67 versus C$2.62 last year.
Revenue rose to C$9.57 billion from C$8.68 billion in the same period a year ago.
Net interest income increased to C$5.27 billion from C$5.10 billion in the previous year.
Non-interest revenue jumped to C$4.30 billion from C$4.18 billion in the prior year.
Further, the board declared a third quarter of 2026 dividend of $1.71 per common share, up 2% from the previous quarter and 5% from the prior year.
Bank of Montreal is currently trading 0.40% lesser at C$223.64 on the Toronto Stock Exchange.
Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo
Mit dem ersten vollelektrischen Modell wagt Ferrari den Schritt in eine neue Ära. An der Börse könnte der Sportwagenbauer nach soliden Quartalszahlen, starkem Auftragsbestand und einem charttechnischen Ausbruch ebenfalls wieder beschleunigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bank of Montreal
|
26.05.26
|Ausblick: Bank of Montreal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Erste Schätzungen: Bank of Montreal stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Bank of Montreal legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
03.12.25
|Ausblick: Bank of Montreal präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Bank of Montreal
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich im Minus - Kospi weiter auf Rekordjagd
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte grösstenteils mit Verlusten.