Bank of Montreal legte Quartalsergebnis vor

Bank of Montreal hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2.38 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3.14 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.98 Milliarden CAD, während im Vorjahreszeitraum 19.12 Milliarden CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch