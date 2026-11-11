BANK OF KOCHI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BANK OF KOCHI äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 18.73 JPY, nach -21.590 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 6.46 Milliarden JPY gegenüber 6.42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch