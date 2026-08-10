BANK OF KOCHI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BANK OF KOCHI präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -46.54 JPY. Ein Jahr zuvor waren 37.33 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 7.48 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BANK OF KOCHI 6.72 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch