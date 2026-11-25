Bank of Jerusalem hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.68 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.840 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bank of Jerusalem in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15.67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 423.6 Millionen ILS im Vergleich zu 502.3 Millionen ILS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch