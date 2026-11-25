|
25.11.2026 06:37:00
Bank of Jerusalem präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bank of Jerusalem hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0.68 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.840 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bank of Jerusalem in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15.67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 423.6 Millionen ILS im Vergleich zu 502.3 Millionen ILS im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Zolldrohungen: Asiens Börsen tief im Minus
In Fernost sind am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.