Bank of Jerusalem präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Jerusalem hat am 17.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.64 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.920 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.49 Prozent auf 524.4 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 506.7 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch