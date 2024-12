Bank of Japan behält Zinssätze bei

DOW JONES--Die Bank of Japan (BoJ) hat zum dritten Mal in Folge die Zinsen unverändert bei 0,25 Prozent belassen. Trotz der Zurückhaltung erwarten Volkswirte jedoch, dass die BoJ die Zinssätze bald wieder anheben wird, womit sich die Divergenz zu anderen globalen Zentralbanken wie der Federal Reserve fortsetzt, die die Zinssätze am Mittwoch um 25 Basispunkte senkte. Die Entscheidung am Donnerstag fiel nicht einstimmig aus, da eines der neun Boardmitglieder der japanischen Zentralbank, Naoki Tamura, eine Zinserhöhung auf 0,5 Prozent vorschlug. Tamura, ein ehemaliger leitender Angestellter der Sumitomo Mitsui Financial Group, sagte, dass die Risiken für die Inflation eher nach oben gerichtet seien.

Die Notenbanker der BoJ sind sich im Allgemeinen einig, dass die Wirtschaft auf dem besten Weg ist, ihr Ziel einer stabilen, durch Lohnwachstum gestützten Inflation zu erreichen, sagten Personen, die mit den Überlegungen der BoJ vertraut sind. Sie warteten ab, wie sich die politischen Unsicherheiten im In- und Ausland entwickeln, einschliesslich der Wirtschaftspolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump und der Diskussionen über eine Steuerreform in Japan. Die jüngsten ermutigenden Anzeichen in Japans Wirtschaftsdaten stützen die Ansicht, dass eine straffere Geldpolitik gerechtfertigt ist.

"Die Verbraucherpreise haben in den letzten Monaten wieder an Dynamik gewonnen. Da die Dienstleistungsinflation auf einer breiteren Basis steht, sollte die BoJ das Vertrauen gewinnen, dass der Preisdruck eher hausgemacht als importiert ist", sagte Marcel Thieliant, Leiter des Bereichs Asien-Pazifik bei Capital Economics. Die Verbraucherpreise bewegen sich seit mehr als zwei Jahren um das Ziel der BoJ von 2 Prozent.

