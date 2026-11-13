Bank of Iwate gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bank of Iwate präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37.87 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Iwate 31.33 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 17.45 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Iwate 15.56 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch