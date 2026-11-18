Bank of Innovation,Inc Registered stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 211.17 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Innovation,Inc Registered 126.23 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.61 Prozent zurück. Hier wurden 2.92 Milliarden JPY gegenüber 2.94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 464.85 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Bank of Innovation,Inc Registered 339.99 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bank of Innovation,Inc Registered 12.01 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2.87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 12.37 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch