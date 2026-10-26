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26.10.2026 06:37:00
Bank of India Dematerialised gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bank of India Dematerialised liess sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bank of India Dematerialised die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7.27 INR. Im Vorjahresviertel hatte Bank of India Dematerialised 5.61 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Bank of India Dematerialised im vergangenen Quartal 241.37 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16.38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank of India Dematerialised 207.40 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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