Bank of Hangzhou zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Hangzhou veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.82 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.810 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.49 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.58 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch