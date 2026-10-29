Bank of Hangzhou legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bank of Hangzhou hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.64 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.560 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4.00 Prozent auf 17.80 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.55 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.625 CNY sowie einen Umsatz von 9.42 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch