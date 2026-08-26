Bank of Guiyang: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank of Guiyang gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.25 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.290 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bank of Guiyang im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0.33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.80 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 6.78 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch