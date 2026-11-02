Bank of Guiyang veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bank of Guiyang hat am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.31 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.390 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8.99 Prozent auf 6.18 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.79 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch