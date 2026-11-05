Bank of Georgia Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of Georgia Group hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 4.43 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Georgia Group 3.49 GBP je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 618.8 Millionen GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 23.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 502.4 Millionen GBP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch