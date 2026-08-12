Bank of Georgia Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bank of Georgia Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 4.05 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.25 GBP je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 577.2 Millionen GBP gegenüber 473.8 Millionen GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch