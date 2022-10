Bank of England bestätigt, dass Kaufprogramm am Freitag endet

Von Paul Hannon

LONDON (Dow Jones)--Die Bank of England (BoE) hat bekräftigt, dass ihr Kaufprogramm zur Unterstützung britischer Pensionsfonds wie geplant am Freitag enden wird, was in Kontakten mit Banken "absolut klar" gemacht worden sei. Die Zentralbank hatte am 28. September ein Programm zum Ankauf von Staatsanleihen aufgelegt, nachdem deren Kurse stark gefallen waren und die Pensionsfonds deshalb Barmittel benötigten, um sogenannte Liability-Driven-Investments (LDI) zu stützen.

Die LDI sind auf Derivaten basierende Strategien, die dazu beitragen sollen, das Geld, das sie ihren Rentnern schulden, langfristig zu decken. In einer Rede am Dienstag in Washington hatte BoE-Gouverneur Andrew Bailey gesagt, dass das Anleihekaufprogramm wie geplant am Freitag enden werde. "Sie haben noch drei Tage Zeit", sagte er in einer Ansprache an die Pensionsfonds. "Sie müssen das schaffen."

Einem anschliessenden Bericht der Financial Times zufolge wäre jedoch eine weitere Verlängerung möglich, eine Option, die die Zentralbank mit ihrer Erklärung jetzt ausschloss. "Der Gouverneur hat diese Position gestern bestätigt, und sie wurde in Kontakten mit den Banken auf höchster Ebene absolut klar gemacht", erklärte die BoE.

