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05.08.2026 06:37:00
Bank of Cyprus präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bank of Cyprus hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0.30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Cyprus 0.270 EUR je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 293.2 Millionen EUR – ein Plus von 2.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank of Cyprus 285.3 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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