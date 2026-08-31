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31.08.2026 06:37:00
Bank of Communications stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bank of Communications hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Bank of Communications 19.07 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18.22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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