|
31.08.2026 06:37:00
Bank of Communications: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Bank of Communications hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.26 HKD gegenüber 0.290 HKD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 149.44 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bank of Communications einen Umsatz von 142.21 Milliarden HKD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag nach unten.