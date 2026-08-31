Bank of Communications: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bank of Communications hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.26 HKD gegenüber 0.290 HKD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 149.44 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bank of Communications einen Umsatz von 142.21 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch