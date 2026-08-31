Bank of Communications präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank of Communications gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.25 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.270 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 130.34 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 129.48 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch