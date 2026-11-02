Bank of Communications öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank of Communications stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 1.11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank of Communications noch ein Gewinn pro Aktie von 0.950 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.34 Prozent auf 19.30 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch