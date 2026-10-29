Bank of Chongqing: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bank of Chongqing gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.61 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.530 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Bank of Chongqing mit einem Umsatz von insgesamt 10.46 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.82 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 6.51 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch