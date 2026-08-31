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31.08.2026 06:37:00
Bank of China veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Bank of China hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.24 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.230 HKD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Bank of China im vergangenen Quartal 356.29 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank of China 335.30 Milliarden HKD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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