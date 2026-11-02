Bank of China stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of China hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.650 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Bank of China mit einem Umsatz von insgesamt 44.85 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42.27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6.11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch