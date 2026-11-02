Bank of China präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank of China hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.23 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.200 HKD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 351.77 Milliarden HKD – das entspricht einem Zuwachs von 6.40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 330.60 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch