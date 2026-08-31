Bank of China öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank of China gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.21 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank of China ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.210 CNY in den Büchern gestanden.

Bank of China hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 293.83 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 301.15 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch