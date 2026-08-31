Bank of China legte Quartalsergebnis vor

Bank of China hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.04 SGD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.040 SGD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Bank of China 55.25 Milliarden SGD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 54.15 Milliarden SGD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch