Bank of China gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bank of China hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.76 USD. Im Vorjahresviertel hatte Bank of China 0.740 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 45.47 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42.96 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch