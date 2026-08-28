Bank Of Chengdu A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bank Of Chengdu A hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.88 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.850 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 12.81 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 5.19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.18 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.885 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 6.58 Milliarden CNY erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch