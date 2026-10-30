Bank Of Chengdu A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bank Of Chengdu A präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.71 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.680 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bank Of Chengdu A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.29 Milliarden CNY im Vergleich zu 11.92 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.700 CNY sowie einem Umsatz von 6.73 Milliarden CNY in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.ch