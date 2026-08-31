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31.08.2026 06:37:00
Bank of Beijing (A) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bank of Beijing (A) hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Mit einem EPS von 0.33 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Bank of Beijing (A) mit 0.330 CNY je Aktie genauso viel verdiente.
Das vergangene Quartal hat Bank of Beijing (A) mit einem Umsatz von insgesamt 33.10 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35.29 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 6.21 Prozent verringert.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0.208 CNY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 16.94 Milliarden CNY erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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