Bank of Beijing (A) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Beijing (A) hat am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.29 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.270 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31.05 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 9.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.12 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch