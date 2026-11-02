Bank of Baroda: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Baroda hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bank of Baroda hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13.03 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9.93 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 457.84 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 19.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 384.34 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch