Bank Of Ayudhya stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bank Of Ayudhya hat am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1.18 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bank Of Ayudhya 1.19 THB je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5.20 Prozent auf 49.41 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 52.12 Milliarden THB gelegen.

Redaktion finanzen.ch