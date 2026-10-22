Bank Of Ayudhya präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bank Of Ayudhya hat am 20.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.740 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7.93 Prozent auf 1.49 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.61 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch